Coronavirus, deputata a Montecitorio con la mascherina

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Avvistata deputata con mascherina chirurgica a Montecitorio. E’ Maria Teresa Baldini, chirurga di professione, che ne fa una questione di utilità e di esempio sociale nei giorni dell’: “E’ nostro dovere di parlamentari lanciare i messaggi giusti in termini di prevenzione”. Baldini la indossa anche in aula e aggiunge: “Non voglio dire ai colleghi cosa fare, è una scelta individuale, ma come medico è una scelta che consiglio”.

La deputata di Fratelli d’Italia va oltre: “Penso che la mascherina dovrebbero indossarla tutti. O, almeno tutti coloro che operano o frequentano luoghi affollati: scuole, cinema, mezzi pubblici, ecc. Solo così, magari anche con guanti protettivi, si può ragionevolmente affrontare la situazione. Che, peraltro, vede i miei colleghi medici e il personale ospedaliero esposti in prima fila e che per questo meritano un profondo ringraziamento”.