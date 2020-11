Coronavirus: Di Maio, ‘a De Luca messaggio pace, lavoriamo insieme’

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “A De Luca dico: ‘lavoriamo insieme’, voglio mandare un messaggio di pace a De Luca. Lavoriamo per la Regione, ora non è il momento di farsi la guerra”. Così il ministro Luigi Di Maio, ospite di ‘L’aria di domenica’, su La7. Quel che accade in Campania “non è una questione tra me e De Luca”. Il ministro ricorda come la Campania sia stata “protagonista di scene sconvolgenti, negli ospedali e nei pronto soccorso, ma anche nelle ambulanze”. Quanto all’iniziale collocazione in area gialla, “noi applichiamo un metodo, ci muoviamo in base a dei parametri. I primi dati classificavano la Campania come zona gialla, ora io non conosco la provenienza dei dati, ma so che il ministro Speranza e il Cts non hanno potuto fare altrimenti”.