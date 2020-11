Coronavirus: Di Maio, ‘Campania al collasso, stop chiacchiere agire’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “In Campania le strutture sanitarie sono al collasso”, questo “è il momento di agire, è finito il tempo delle chiacchiere. Io rispetto le regioni e i comuni, ma quando sentiamo minimizzare, quando vediamo che la situazione è fuori controllo lo Stato centrale deve agire e lo faremo come sempre fatto. La sanità è in difficoltà in tutto il centro sud, lo era anche prima del Covid”, complice “i tagli lineari” subiti negli “ultimi 10 anni. Ma se adesso i Pronto soccorso non stanno funzionando, se le persone muoiono in ambulanza perché non sanno in quali ospedali portarli, allora l’esercito e la Protezione civile devono andare in rinforzo ai medici e agli infermieri” campani, “ormai allo stremo”. Così il ministro Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook.