Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ci sono degli accordi” sul vaccino anti-Covid e “i primi vaccini arriveranno in Italia”. Ci sono due accordi internazionali in piedi “e noi ci siamo in entrambi quegli accordi, abbiamo sottoscritto contratti. Con gli altri ministri degli Esteri ci siamo detti che l’unico modo per far ripartire il mondo è il vaccino, questo è lo strumento per superare la pandemia mondiale”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L’aria che tira, su La7.