Roma, 3 mar. (Aki) – “La Farnesina è attiva da diversi giorni per chiedere a chi ha bloccato i voli con l’Italia di rimuovere il blocco perché non ha senso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, , intervenendo alla Farnesina alla presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy. “Posso capire le zone rosse messe sotto attenzione, ma chiudere da e per l’Italia è inaccettabile”, ha aggiunto.