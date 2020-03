Coronavirus, Di Santis (Confapi jr): Salviamo Sud e Campania con gli 11 miliardi di fondi Ue non spesi

“Per salvare l’economia della Campania e dell’intero Meridione occorre recuperare i fondi europei che non sono stati spesi. Si tratta di 11 miliardi di euro che potrebbero essere impiegati per sostenere il tessuto produttivo delle regioni e mantenere i livelli occupazionali”. A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli.”Gli 11 miliardi di euro erano già stati destinati al Sud, e quindi non sarebbe necessaria alcuna correzione sulle finalità – aggiunge Di Santis -. Anzi, in questo momento queste risorse sono strategiche per impedire la recessione del Mezzogiorno”.