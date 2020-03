Coronavirus, dieci i ricoverati al Cotugno di Napoli ma non destano preoccupazione

Sono 10 i pazienti affetti da coronavirus ricoverati nell’Ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale. Nessuno dei casi conclamati è in terapia intensiva e le loro condizioni non destano preoccupazione. Per altri 8 pazienti, invece, si è in attesa dei risultati del tampone. Si attende, intanto, anche l’arrivo del paziente 1’di Ischia, il turista proveniente da Brescia che era sull’isola per una vacanza, che sarà ricoverato per accertamenti. Secondo quanto si apprende, i direttori generali delle Asl della Campania e i vertici dell’Azienda dei Colli, che comprende anche l’ospedale Cotugno, sono stati convocati a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per fare il punto.