Coronavirus: D’Incà, ‘no caccia a untore ma Regioni seguano linee governo’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “L’innalzamento dell’indice di contagio in Veneto e il caso di quella persona che, nonostante fosse positiva, è andata in giro senza rispettare le indicazioni del Comitato scientifico nazionale di mettersi in quarantena, sono anche frutto della confusione generata dai messaggi talvolta contrastanti delle Regioni rispetto alle regole stabilite dal governo. La caccia all’untore non serve. Promuovere scelte diverse o scegliere percorsi alternativi a quello tracciato a livello nazionale significa generare ancora più confusione”. Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.