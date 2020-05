Coronavirus: Dipasquale (Pd), ‘assistenza patologie non Covid-19 in sicurezza’

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “L’assistenza sanitaria in Sicilia è limitata da due mesi alle sole patologie ‘urgenti e non differibili’, situazione confermata anche dalla recente ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, ma chi all’inizio di marzo si trovava in condizioni ‘differibili’, quindi non di emergenza e non-Coronavirus, senza le adeguate cure sarà certamente peggiorato e lo stesso potrebbe accadere a chi si è ammalato nel frattempo . È assolutamente necessario che la Sicilia sblocchi questa situazione come hanno già fatto numerose regioni d’Italia”. Lo dichiara Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e Segretario alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.