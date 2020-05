Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Con l’obiettivo di focalizzarsi sul medio e lungo periodo verranno sostenuti gli studi sulla pandemia in atto, finanziando quattro progetti di ricerca, già attivi o in fase di attivazione, su aspetti differenti del coronavirus e nel corso del 2020 verranno erogati oltre 110mila euro per sostenere giovani ricercatori.