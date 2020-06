Coronavirus: domani no voto su intervento Conte, respinta richiesta opposizioni**

Roma, 16 giu.(Adnkronos) – Confermata la decisione della Conferenza dei capigruppo. Domani in Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà un’informativa sul Consiglio europeo in videoconferenza previsto per giovedì e non comunicazioni con successivo voto su risoluzioni come chiesto dalle opposizioni, con gli interventi in Aula di Emma Bonino, di Più Europa; Massimiliano Romeo, della Lega; Giovanbattista Fazzolari, di Fratelli d’Italia; Paolo Romani, di Cambiamo; e Anna Maria Bernini, di Forza Italia. La maggioranza in Assemblea ha infatti respinto con 138 voti contro 119 la relativa richiesta.