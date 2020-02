Coronavirus, don Livio su Radio Maria: “Si sta realizzando il periodo di Satana”

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Con la diffusione del si sta realizzando il periodo di Satana”: questa la riflessione di padre Livio Fanzaga, sacerdote di Erba, nel programma che conduce su Radio Maria, fra i più ascoltati dal pubblico dell’emittente cattolica. “Questa pandemia è un ammonimento del cielo – dice don Livio -. Basta ascoltare il messaggio della Madonna di Medjugorie dato a Ivan il 17 settembre per comprendere che l’umanità mette da parte Dio per mettere se stessa al suo posto, in un paese come la Cina, con un potere ateo e materialistico che vuole il potere del mondo”.

Padre Fanzaga cita anche l’apparizione del 25 dicembre 1982, nella quale la Madonna dice alla veggente Mirjana “Ti ho mostrato molte cose terribili”, per poi passare in rassegna le pandemie conosciute che si sono succedute nel corso della storia, dalla Peste nera del ‘300 alla Spagnola, a quella del ‘600 di manzoniana memoria, fino all’Asiatica, collocandone il focolaio ai piedi dell’Himalaya.

“La natura si è ribellata all’uomo – afferma don Livio -, altrimenti non comprenderemmo la storia umana che è tremenda, dove ha dominato sia la violenza umana che quella della natura sull’uomo. Dio aveva creato l’uomo in armonia con la natura ma anche la natura dev’essere redenta poiché è in atteggiamento aggressivo nei confronti dell’uomo. La natura si è ribellata all’uomo con la sua caduta, anche attraverso i virus”.

“Con il coronavirus – conclude – abbiamo aperto gli occhi, perché è arrivato in un momento giusto. La Madonna ci da un messaggio chiarissimo: ‘Pregate perché basta un virus per mettervi tutti in ginocchio, convertitevi finché siete in tempo, mettetevi dalla parte della fede e liberatevi dal maligno’”.