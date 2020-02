ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati finora sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese che e’ in procinto di essere trasferita in degenza ordinaria essendo le sue condizioni cliniche in netto miglioramento. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue il previsto piano di riabilitazione”. E’ quanto rende noto l’Istituto Spallanzani di Roma nel bollettino medico odierno.

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 128 pazienti. Di questi, 83, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tutt’ora ricoverati”, fa sapere l’Istituto sottolineando che “onde potenziare il percorso di accettazione dei casi sospetti di infezione da nuovo Coronavirus, si e’ provveduto ad ampliare, con l’ausilio della Protezione civile regionale, l’area di prima osservazione e triage, continuando a garantire cosi’ la massima protezione per gli operatori ed i cittadini”.

Coronavirus, donna cinese allo Spallanzani in netto miglioramento