ROMA (ITALPRESS) – Due casi di Coronavirus sono stati accertati nel Padovano. Entrambi riguardano il Comune Vo’ Euganeo.

“Riunita d’urgenza a Padova la task force istituita per fronteggiare l’epidemia – scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia su Facebook -. La situazione e’ in evoluzione e tutte le strutture preposte – Comune di Vo’ Euganeo, Protezione Civile regionale, Dipartimento prevenzione, Azienda Ospedaliera di Padova, Ulss 6 Eugane – stanno lavorando in strettissimo coordinamento con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Si stanno predisponendo misure rigorosissime di contenimento”.

(ITALPRESS).

L’articolo Coronavirus, due casi anche nel Padovano. Zaia: “Misure rigorose” proviene da Italpress.