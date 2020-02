Coronavirus, due nuovi casi in Germania

Berlino, 26 feb. (Adnkronos) – Due nuovi casi di in Germania, nel Baden-Württemberg e nel NordReno Westfalia: le condizioni del primo paziente affetto da coronavirus nel NordReno Westfalia restano critiche, secondo le autorità sanitarie locali. Anche la moglie del paziente resta un caso sospetto, in attesa dei risultati degli esami cui è stata sottoposta. Lunedì, l’uomo – che presentava sintomi di polmonite grave – è stato ricoverato in un ospedale di Erkelenz nel distretto di Heinsberg vicino ad Aquisgrana e isolato nell’unità di terapia intensiva. La notte scorsa è stato trasferito all’ospedale universitario di Duesseldorf. Secondo le informazioni raccolte dalla Dpa, il paziente ha circa 40 anni e ha una precedente condizione medica. L’uomo – riferiscono le autorità locali – sarebbe stato in contatto con un conoscente che era stato in Cina di recente per lavoro.

L’altro nuovo caso segnalato in Germania riguarda un 25enne nel Baden-Wuerttemberg, distretto di Goeppingen che si sospetta possa essere stato contagiato durante un viaggio in Italia, a Milano. In Germania erano stati segnalati inizialmente diversi casi di contagio in Baviera, tra i dipendenti di una società che lavora con la Cina.