Coronavirus, e’ guarita la donna cinese ricoverata allo Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) – “La donna cinese ricoverata dal 30 gennaio presso l’Istituto Spallanzani che e’ stata, insieme al marito, il primo caso in Italia e’ negativa al COVID-19. Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che e’ in ottime condizioni”. Lo annuncia in una nota l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Viene sciolta dunque, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani. Nel bollettino medico l’Istituto sottolinea che “la coppia e’ attualmente ricoverata in degenza ordinaria. La donna e’ stata traferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”.

Sono stati valutati, a oggi, presso l’accettazione dell’ospedale romano 140 pazienti. “Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati”, conclude.

