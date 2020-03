Coronavirus, Eboli: quarto contagio nella casa di riposo. Dopo le pazienti positiva anche la fisioterapista

Ancora un caso positivo di coronavirus all’interno della struttura sanitaria privata Campolongo Hospital di Eboli, nel Salernitano. Ad avere contratto il Covid-19 è una fisioterapista di Salerno, conferma il sindaco del comune della Piana del Sele, Massimo Cariello, evidenziando come “l’Asl e la struttura sanitaria hanno attivato tutte le procedure necessarie e la donna è già da qualche giorno in isolamento domiciliare fiduciario”. Il primo caso è stato quello di una donna ospite della struttura per anziani di 72 anni di Pompei; poi, le sue compagne di stanza, due signore di 75 e 65 anni, originarie di Battipaglia e di Striano.