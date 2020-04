Coronavirus, una task force per la Fase 2 dell’emergenza: c’è anche il napoletano Starace

Nella task force di 17 esperti a cui il Governo assegna il compito di organizzare la ripartenza delle attività economiche e il ritorno alla normalità per la vita sociale dei cittadini c’è anche il napoletano Fabrizio Starace, attuale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Alla presidenza del Comitato di esperti c’è il manager Vittorio Colao, già amministratore delegato di Vodafone. Ecco gli altri membri: Elisabetta Camussi, professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”; Roberto Cingolani, responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Riccardo Cristadoro, consigliere economico del presidente del consiglio dei ministri – senior director del Dipartimento Economia e Statistica, Banca d’Italia; Giuseppe Falco, amministratore delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e senior partner & managing director di The Boston Consulting Group; Franco Focareta, ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”; Enrico Giovannini, professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata” e già presidente dell’Istat; Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti; Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; Filomena Maggino, consigliera del presidente del consiglio dei ministri per il benessere equo e sostenibile e la statistica – professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza”; Marianna Mazzuccato, consigliera economica del presidente del consiglio dei ministri – director and founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London; Enrico Moretti, professor of Economics at the University of California, Berkeley; Riccardo Ranalli, commercialista e revisore contabile; Marino Regini, professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano; Raffaella Sadun, professor of Business Administration, Harvard Business School; Stefano Simontacchi, avvocato e presidente della Fondazione Buzzi;