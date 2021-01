Milano, 11 gen. (Adnkronos) – L’outlook di Moody’s sugli enti pubblici locali italiani passa da stabile a ‘negativo’, per effetto della pandemia di Covid19, che porterà a una diminuzione delle entrate tributarie e a un aumento delle spese nei prossimi 12-18 mesi. Le entrate fiscali, tra l’altro, non torneranno come in epoca pre-Covid prima del 2022, spiega Moody’s in un report pubblicato oggi.