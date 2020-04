Coronavirus, Expo Dubai 2020: revocati due bandi per tirocini curriculari

Il Commissariato Generale di Sezione per l’Italia ad Expo 2020 Dubai e la Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui) sono costretti a revocare “a causa dell’attuale emergenza sanitaria un programma già in corso di tirocini curriculari per i giovani italiani presso le sedi di Dubai e Roma del Commissariato”. E’ quanto si legge in una nota. Mentre i Paesi membri del Bureau International des Exposition si esprimeranno questo mese su una ipotesi di rinvio dell’Expo al periodo dal primo di ottobre 2021 al 31 marzo 2022 così come proposto dagli Emirati Arabi Uniti, il Commissariato e la Fondazione Crui sono impegnati a verificare tempi e modi per la realizzazione di un nuovo programma di tirocini a ridosso delle eventuali nuove date. Alla fine del 2019 quasi 300 studenti da tutta Italia hanno risposto al bando promosso dalla Fondazione Crui e dal Commissariato per svolgere un tirocinio trimestrale. Le domande sono arrivate da iscritti a 28 atenei pubblici e privati.