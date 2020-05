Coronavirus: Federfarma Palermo, ‘Farmacie in crisi liquidità, accordo per finanziamenti’

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Per i farmacisti non c’è solo il sacrificio di essere tutti i giorni in prima linea, spesso senza protezioni individuali ed esposti al rischio di contagio. Nel “lockdown” le farmacie hanno avuto messa a dura prova anche la propria struttura finanziaria, e ora si trovano in crisi di liquidità. Da un lato le misure di distanziamento sociale e le lunghe code createsi all’ingresso delle farmacie hanno scoraggiato i più dall’acquisto di farmaci non urgenti o per i pazienti cronici. Come certificato dall’Istat, ciò ha provocato un forte calo nella vendita di prodotti farmaceutici, che se nel Paese è stato a marzo del -6,3%, in Sicilia e a Palermo in particolare le farmacie hanno subito nel bimestre marzo-aprile una perdita che ha sfiorato il 15%”. E’ quanto si legge in una nota di Federfarma Palermo. “Dall’altro lato, i fornitori, a loro volta trovatisi in difficoltà finanziaria, se prima concedevano dilazioni, adesso pressano per l’immediato pagamento delle fatture”.