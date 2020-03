Coronavirus, Federico II: da domani esami e corsi on line. 2.600 docenti in campo

Da domani la Federico II erogherà on line tutta l attività didattica e le prove di fine corso. Per gli oltre 70.000 studenti saranno impegnati 2.600 docenti. I corsi di laurea che offre l Ateneo federiciano sono 156 ciascuno con un numero elevato di insegnamenti. Si terranno tutte le lauree della sessione straordinaria e tutti gli esami del periodo. Per le modalità tutto è ben spiegato anche on line. Alcuni corsi sono già partiti nella scorsa settimana. Il Rettore Arturo De Vivo spiega tutte le forze. La Federico II è un ateneo generalista, che può contare su una pluralità di competenze nei vari ambiti del sapere. “È una comunità orgogliosa della qualità della sua ricerca e della sua ricca offerta formativa, orgogliosa dei servizi che riesce a erogare grazie alla dedizione del suo personale tecnico-amministrativo – sottolinea De Vivo -. In questo momento così difficile di emergenza sanitaria, la Federico II è impegnata a fare in modo che tutte le proprie attività continuino con modalità a distanza. In particolare, a partire dal giorno 16 marzo grazie all’uso delle risorse digitali riprendono on line lezioni, esami e lauree. Tutte le scadenze previste per la carriera degli studenti e gli stessi termini dell’anno accademico saranno rimodulati, sono previste attività di recupero quando la situazione potrà tornare alla normalità: i diritti di tutti saranno tutelati e salvaguardati”. In questo sforzo di riorganizzazione in funzione dell’emergenza, “i colleghi e il personale tutto della Scuola di Medicina offrono – rimarca De Vivo- il loro contributo fondamentale e indispensabile, riuscendo come sempre a coniugare l’attività propriamente universitaria con l’impegno che oggi soprattutto, in misura straordinaria, il Policlinico Federico II profonde per la salute dei cittadini messa a rischio dal contagio del Covid-19”. Ed è per questo che la comunità federiciana “ritiene del tutto ingiustificati gli attacchi contro il lavoro di docenti, medici, specializzandi, personale sanitario e universitario che operano nel nostro Policlinico, al servizio del sistema sanitario regionale. A loro – conclude De Vivo – intendo esprimere la gratitudine di tutto l’Ateneo per l’attività preziosa che svolgono, nel segno della grande tradizione della Federico II” .