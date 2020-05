Coronavirus. Fifa e Ifab autorizzano le cinque sostituzioni

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Ifab e Fifa autorizzano le cinque sostituzioni a partita. L’International Board ha accettato la proposta della Federcalcio mondiale che, a causa dell’emergenza coronavirus, ha chiesto la modifica transitoria del regolamento per “preservare la salute dei giocatori” quando riprenderanno le competizioni. I cambi si potranno fare in tre ‘finestre’ per squadra e la modifica del regolamento ha effetto immediato. La Fifa spiega che in virtu’ “delle tante partite che si giocheranno in un breve periodo e in condizioni metereologiche particolari”, autorizza le Federazioni a recepire la modifica, fermo restando che possono anche mantenere il limite dei tre cambi se lo riterranno opportuno. Se la partita’ andra’ ai supplementari sara’ possibile effettuare il sesto cambio. L’Ifab e la Fifa “decideranno in seguito se prolungare il periodo di applicazione della modifica regolamentare (ad esempio per le competizioni che terminano nel 2021)”. Inoltre le Federazioni, se vorranno, potranno rinunciare alla Var.

