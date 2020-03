Coronavirus, fondazione Pino Daniele: colletta per la ricerca del Pascale

Una raccolta fondi per aiutare la ricerca portata avanti dall’Istituto Pascale di Napoli per sconfiggere il coronavirus. È stata lanciata ieri, in occasione del compleanno di Pino Daniele, dalla fondazione che porta il suo nome con l’hashtag #Jestovicinoate, in collaborazione con la Open Onlus e lo stesso Istituto Pascale. La raccolta finanzierà il progetto di ricerca sull’efficacia e la sicurezza del principio attivo Tocilizumab nella cura del Covid-19, ricerca della quale si sta occupando l’istituto napoletano per lo studio e la cura dei tumori.Lo studio è stato approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dovrà servire a valutare l’efficacia e la sicurezza del principio attivo Tocilizumab nella cura del Covid-19. È stato avviato per la prima volta in Italia dall’oncologo Paolo Ascierto.L’hashtag scelto per condividere questa raccolta, #Jestovicinoate, è un riferimento alla celebre canzone di Pino Daniele, incisa nel 1979 e contenuta nell’album omonimo, il secondo realizzato in studio. Un modo per contribuire alla ricerca in questo momento così difficile ricordando un artista di grande sensibilità.”La Pino Daniele Trust Onlus porta il peso e la responsabilità di un nome talmente radicato nella cultura di un popolo che, quando ho letto che il progetto di studio sul principio attivo Tocilizumab nella cura della Covid-19 partiva da Napoli, ho avvertito la necessità di attivarmi – dice Alessandro Daniele, presidente della Pino Daniele Trust Onlus –. Dovevo fare qualcosa però che andasse oltre il mio senso civico, la sensazione era di essere guidato da mio padre verso qualcosa di importante e positivo che stava partendo dalla sua città”.Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale, sottolinea l’importanza del gesto: “Siamo onorati e felici della scelta di organizzare la raccolta fondi sul nostro progetto in nome di chi, nell’immaginario di ciascuno di noi, rappresenta un ricordo indelebile di una stagione musicale indimenticabile. Alex ieri, in un messaggio mi disse ‘papà avrebbe fatto la stessa cosa’. E allora ciao Pino, aiutiamoci tutti”.”Pino Daniele con le sue canzoni ha accompagnato momenti importanti della mia vita. Trovo del tutto naturale che adesso accompagni anche questo momento così importante non solo per me, ma per l’umanità intera”, racconta Ascierto, direttore della struttura complessa Melanoma e Terapie Innovative del Pascale, che si occupa del progetto in prima persona. La presidente di Open Onlus, Annamaria Alfani, spiega: “La Open nasce per potenziare la ricerca scientifica sul cancro pediatrico e ha avuto il privilegio di godere dell’amicizia e del sostegno di Pino Daniele. Perciò oggi, più che mai, intendiamo onorare la sua memoria per aiutare medici e ricercatori del Pascale a vincere la battaglia contro il coronavirus”.Lo studio mira a produrre dati scientificamente validi sul trattamento e a consentire che l’uso attualmente già diffuso possa avviare un nuovo percorso, che consenta di tracciare tutti i trattamenti e valutarne in maniera sistematica l’impatto terapeutico.I fondi vengono raccolti sulla piattaforma online ‘gofundme’ per l’iniziativa ‘jestovicinoate’.