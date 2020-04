Coronavirus: Fontana, ‘aprire gioco azzardo? sbagliato ma Roma ha chiaro solo quello’

Milano, 24 apr. (Adnkronos) – “Aprire a gioco d’azzardo? Pericoloso e sbagliato! Vogliamo riaprire le attività, ma con buonsenso e sicurezza. La Lombardia ha fatto alcune proposte, ma al momento da Roma hanno ben chiare solo le aperture sull’azzardo: ’10&Lotto’, ‘Millionday’, ‘Winforlife’ e ‘Winforlife Vincicasa’, dal 27 aprile e poi via via tutto il resto fino alle scommesse e alle slot machine l’11 maggio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Noi non siamo d’accordo. È un segnale sbagliato per la lotta alla ludopatia e pericoloso per gli assembramenti”, conclude Fontana.