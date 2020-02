MILANO (ITALPRESS) – “Siamo a 165 contagiati, i numeri purtroppo stanno aumentando, ma contiamo che con l’ordinanza che abbiamo preparato nei prossimi giorni il contagio si possa fermare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Radio Anch’io. “Non e’ stato fatto nessun errore, si e’ intervenuti con grande determinazione, e’ risultato strano per tutti che ci sia stata una cosi’ rapida diffusione. Non si riesce a capire anche perche’ si e’ concentrato in quella zona”, ha aggiunto.

Intervenendo a Rtl 102.5, Fontana ha comunque voluto invitare alla calma, spiegando che “i medici con cui ci siamo confrontati per le misure che abbiamo preso hanno detto di non farsi prendere dal panico, ma nemmeno di avere un comportamento imprudente. Bisogna continuare a vivere come se non ci fosse nulla di nuovo, ma evitare comportamenti imprudenti che possano aiutare la diffusione. La vita deve essere quella di tutti i giorni”, ha sottolineato il governatore ammettendo che “nessuno pensava che la diffusione fosse cosi’ aggressiva. Non la malattia, la diffusione. La malattia non va presa sottogamba, ma assolutamente non e’ grave. Non pensavamo che la diffusione del contagio avesse questa aggressivita’”.

(ITALPRESS).

L’articolo Coronavirus, Fontana “Contagi in aumento in Lombardia ma niente panico” proviene da Italpress.