Coronavirus: Fontana, ‘in Lombardia non aprono palestre, piscine e centri benessere’

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – In Lombardia, nell’ordinanza dal governatore Attilio Fontana ci sono alcune differenze rispetto alle altre del resto d’Italia, ad esempio piscine e palestre riaprono dal 31 maggio. “Le uniche differenze riguardano il fatto che noi non apriremo subito le piscine, le palestre, i centri benessere e che per andare al ristorante è necessario misurare la febbre. Abbiamo sempre detto che bisogna occuparsi della ripresa senza però mai dimenticarsi della sicurezza”, afferma Attilio Fontana in un’intervista al Corriere della Sera. A proposito degli altri governatori, “ognuno ha un atteggiamento diverso. Dipende dalle condizioni in cui ci si trova. Non dobbiamo dimenticare che la Lombardia è stata la regione più colpita e quindi dobbiamo essere più cauti”, sottolinea il presidente della Regione.