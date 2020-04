Coronavirus: Fontana (Lega), ‘coinvolgere scuole paritarie per aiuti a genitori in fase 2’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il tema delle riaperture deve andare di pari passo con il sostegno alle famiglie. In un periodo di chiusura delle scuole, e di assenza di indicazioni certe su questo tema, ai genitori lavoratori devono essere date risposte. E’ quindi fondamentale mettere a loro disposizione servizi mirati. L’iniziativa del presidente Zaia, che ha proposto, tra le altre cose, il coinvolgimento delle scuole paritarie in iniziative ad hoc, è di grande rilevanza. Ci attendiamo che il governo voglia fare tesoro di queste buone idee, dando finalmente indicazioni chiare a famiglie e mondo produttivo”. Lo dice il deputato della Lega Lorenzo Fontana, ex ministro per la Famiglia.