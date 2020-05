Coronavirus: fonti governo, su Recovery fund risultato inatteso, ora strada in discesa

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Un risultato inatteso, insperato. Fonti di governo commentano così la proposta franco-tedesca sul Recovery fund, 500 miliardi in grants, vale a dire a fondo perduto, obiettivo che l’Italia sperava di centrare sì, ma dopo un duro braccio di ferro. La meta, infatti, è di un trilione di euro per fronteggiare la crisi che avanza, di cui 500 miliardi a fondo perduto e altrettanti in prestito. “Se l’accordo franco-tedesco segna il passaggio più importante – spiega una fonte autorevole all’Adnkronos- ora la strada non potrà che essere in discesa”.