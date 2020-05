Coronavirus: fonti Palazzo Chigi, armonizzare quadro fiscale in Ue

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “La Commissione europea potrà senz’altro trarre beneficio” dalla proposta avanzata dall’asse franco-tedesco sul recuvery fund “in vista della sua proposta, che da parte italiana si auspica sia ancora più ambiziosa in termini finanziari. In sintonia con le nostre proposte vi è anche l’attenzione per il Green Deal, il sostegno del tessuto industriale europeo, e – cosa che l’Italia chiede da tempo – la prospettiva di armonizzare il quadro regolatorio fiscale”. Lo rimarcano fonti di Palazzo Chigi, commentando la proposta formalizzata dalla Cancelliera Angela Merkel e dal Presidente Emmanule Macron di un fondo di 500 miliardi per fronteggiare la crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19.