Coronavirus: Fornaro, ‘Liguria e Piemonte con più contagi in ultima settimana’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “L’analisi dei dati forniti dalla Protezione Civile sulla diffusione del Covid19 per il periodo 22 aprile – 28 aprile, conferma, nonostante qualche oggettivo miglioramento nelle ultime due giornate, una situazione di persistente criticità sia in Liguria sia in Piemonte, non totalmente spiegabile con un’accelerazione nel numero dei tamponi effettuati”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, autore dell’elaborazione dei dati forniti dalla Protezione Civile nazionale.