Milano, 23 mag. (Adnkronos) – Oggi in Lombardia il dato dei nuovi contagi “è legato al fatto che sono arrivati una serie di tamponi relativi ai controlli che abbiamo fatto nelle Rsa a Bergamo che hanno portato in massa dei positivi. Il dato ‘freddo’ dei nuovi contagi è in continua riduzione”. E’ quanto spiega all’Adnkronos l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a proposito dei dati dei nuovi contagi in Lombardia, 441 in più nelle ultime ore.