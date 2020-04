Coronavirus: Gdf Milano in uffici Regione Lombardia e Ats per inchieste Rsa

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sono tornati negli uffici di Regione Lombardia e in quelli di Ats per concludere l’acquisizione di documenti iniziata lo scorso 15 aprile nelle indagini sulle Rsa e sulle morti di numerosi anziani che potrebbero essere legati a una gestione non corretta dei protocolli nell’emergenza coronavirus. Da quanto si apprende, i finanzieri – su richiesta della procura che indaga su diverse strutture tra cui il Pio Albergo Trivulzio – hanno acquisito ulteriore documentazione relativa alle direttive emanate per l’emergenza Covid-19.