Coronavirus: Gelmini, ‘spendere bene nuovo scostamento bilancio di 20 miliardi’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “I lavoratori autonomi sono senza alcun dubbio la categoria più colpita dai lockdown e dalla crisi scatenata dal Covid. Forza Italia, sin dalla prima ondata della pandemia, ha chiesto risorse a fondo perduto e lo stop al pagamento delle tasse per tutti coloro che in questi mesi non hanno potuto esercitare al meglio la propria attività. Per questa seconda ondata il governo ha approvato due decreti ristori, ma i fondi per le imprese e per i lavoratori non sono assolutamente adeguati. Per questo motivo abbiamo proposto di votare subito un nuovo scostamento di bilancio da 20 miliardi di euro”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.