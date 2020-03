Coronavirus, gli educatori napoletani: Non si sospendino anche gli stipendi

“Gli educatori rivendicano il pieno riconoscimento del loro stipendio a prescindere dalla lunghezza dell’interruzione, non preventivabile, del servizio”. Lo ha fatto sapere in una nota il comitato Eco, Educatori consapevoli organizzati, di Napoli, in merito all’ordinanza del Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza che ha decretato lo stop dei Laboratori di educativa territoriale per l’emergenza coronavirus. Gli educatori, che hanno annunciato un presidio davanti la sede del Comune a Palazzo San Giacomo, nella nota hanno chiesto l’istituzione immediata di un tavolo di confronto con il sindaco di Napoli de Magistris e l’assessore alle Politiche sociali. “L’interruzione prevista almeno fino al 15 marzo – hanno spiegato i componenti di Eco – mette seriamente in discussione gli stipendi degli educatori, già discontinui, in quanto il periodo non lavorato non può essere fatturato e quindi liquidato e pagato. Nell’ordinanza la direzione del Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza risolve lapidariamente la questione scrivendo che ‘sara’ cura del servizio scrivente verificare la possibilità di recupero dei giorni in cui le attività non sono state realizzaté, denotando una visione degli educatori come forza lavoro pret-à-porter da collocare alla bisogna, privi di esigenze e bisogni umani e materiali”. “Inoltre – hanno aggiunto gli educatori napoletani – già c’è notizia di enti che stanno obbligando gli educatori alle ferie, compiendo nei loro confronti un vero e proprio abuso”.

“I Laboratori di educativa territoriale – hanno sottolineato gli educatori – come gli altri servizi/progetti erogati dal Comune di Napoli, sono già interamente finanziati e non c’è bisogno di reperire risorse diverse, basta riconoscere il pagamento anche del periodo di interruzione coatta, così come già deciso dal comune di bologna. Gli educatori non accetteranno di sottoporsi a una nuova azione coatta come il recupero dei giorni di forzata interruzione. Tantomeno è accettabile che vengano utilizzate le ferie maturate dagli educatori, soprattutto nella prospettiva dell’interruzione prevista da un decreto di cui già da oggi si ipotizza il prolungamento”. Gli esponenti del comitato hanno quindi dichiarato di avere diritto “al 100% dello stipendio” e di volere “mettere in risalto la difformità nella profilassi preventiva utilizzata per i diversi servizi del Comune di Napoli”, con l’auspicio che e che “questa amministrazione comunale voglia tutelare la salute e il reddito di tutti gli educatori napoletani”, hanno concluso.