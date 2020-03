Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il governo italiano, a quanto si apprende, sta protestando contro alcuni media stranieri per il modo in cui stanno dando le notizie sul e sulla diffusione dei contagi a partire dall’Italia. In particolare viene stigmatizzato un servizio della Cnn, che ha mostrato una cartina che rappresenta l’Italia come epicentro del contagio di Covid-19 e della sua diffusione in tutto il mondo.