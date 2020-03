Coronavirus: gratis nelle zone rosse giga, streaming, e-book ed e-learning

Prime Video gratis fino al 31 marzo 2020, aumento fino a 50 giga per il traffico dati dei clienti Fastweb, un e-book gratis dal catalogo Mondadori, un mese senza limiti di minuti, sms e giga per i clienti Vodafone, agevolazioni per i clienti Tim. Sono le misure adottate da alcune aziende per i residenti di quelle che sono state identificate come zone rosse dell’emergenza coronavirus Covid-19 in Italia. Il sito del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, attraverso un’iniziativa di solidarietà digitale, ha raccolto e continua a raccogliere le proposte di imprese, associazioni e privati che stanno mettendo a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nella zona rossa. Non solo iniziative per privati, ma per le imprese c’è anche chi mette a disposizione – come Connexia, Cisco Italia e Ibm, Joinconference, Microsoft – le proprie piattaforme e tecnologie per lo smart working. O chi rende gratuita, per un determinato periodo di tempo, la consultazione di giornali: La Stampa, la Repubblica, il Mattino di Padova. Sempre da Amazon, ma anche da WeSchool (powered by Tim), arriva l’e-learning per docenti e studenti che, nelle zone rosse, vanno incontro alla sospensione delle attività didattiche prevista, ad ora, fino al prossimo 3 aprile.