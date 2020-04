Coronavirus: Gros-Pietro, ‘serve visione lungo termine, puntare su sostenibilità’

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Siamo tutti coinvolti personalmente nel fronteggiare un’emergenza sanitaria che non era stata anticipata nella sua gravità. In questo momento è necessario intervenire tempestivamente, e al tempo stesso occorre una visione di lungo termine, per proteggere e costruire il futuro della comunità”. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione dell’assemblea dei soci della banca.