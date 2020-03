Coronavirus, guarita italiana ricoverata in Austria

Vienna, 5 mar. (Adnkronos) – E’ guarita la cittadina italiana di 24 anni che aveva contratto il e che da dieci giorni era ricoverata in isolamento nell’ospedale universitario di Innsbruck, in Austria. Lo riporta il sito della Orf che cita il direttore del reparto di Medica interna dell’ospedale Gunther Weiss, spiegando che anche un secondo paziente è guarito dall’infezione. ”Stanno bene e non rappresentano una minaccia per gli altri cittadini”, ha sottolineato Weiss annunciando le loro dimissioni dall’ospedale.

I due sono risultati negativi al test per il coronavirus effettuato due volte e da giorni non hanno febbre. ”Ciò significa che sono guariti e hanno superato questa infezione. Non sono più contagiosi”, ha detto Weiss. I due ora possono tornare al loro lavoro.