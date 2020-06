Coronavirus, Guerra (Oms): Mantenere mascherine e distanza, ora il Sud rischia grosso

“Dobbiamo mantenere mascherine e distanze. La Spagnola ha ucciso di più nella seconda ondata. È importante non superare una soglia limite, oltre la quale diventa difficile tenere l’epidemia sotto controllo”. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Oggi “basta un positivo per riaccendere tutto. Tifavo Napoli in quella partita, ma il Sud, che è stato bravissimo a impedire l’ingresso massiccio del virus, ora rischia grosso. A Bergamo abbiamo il 57 per cento di sieropositivi. Al Sud sono quasi tutti suscettibili. Lì l’epidemia è pronta a scoppiare. E una volta entrato, questo virus non te lo togli più”.