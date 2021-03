Coronavirus, i giovani dell’Alberghiero Ferraioli incontrano i sanitari del Cotugno

Un incontro coi medici e gli infermieri del Cotugno di Napoli per far comprendere ai più giovani l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Ad organizzarlo on line, su una piattaforma multimediale dedicata, è la Commissione Salute dell’Istituto alberghiero di Napoli “Antonio Esposito Ferraioli” guidato dalla professoressa Rita Pagano. L’appuntamento, previsto per giovedì 4 marzo prossimo a partire dalle 9 del mattino, è destinato a tutti gli alunni del triennio.

“La pandemia è stata ed è ancora un’esperienza drammatica per tutti e la nostra comunità scolastica – afferma la preside Pagano – non poteva non decidere di dare il proprio contributo culturale, di informazione e formazione, al contrasto di questo terribile virus. Ringrazio di cuore i dirigenti del Cotugno, i suoi medici e gli infermieri, per averci dato questa importante opportunità”.