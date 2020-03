Coronavirus, i sindaci di Ischia: Potenziare il Rizzoli

Potenziare l’ospedale Rizzoli implementandone i posti in terapia intensiva (anche con presidi sanitari modulari) ed i letti per i contagiati da corona virus, aumentare la dotazione di ventilatori polmonari e l’approvvigionamento di dispositivi di protezione per il personale sanitario, individuare immobili da destinare ad aree per la quarantena, sottoporre a tampone tutta la popolazione dell’isola, limitare ulteriormente lo sbarco di passeggeri: queste in sintesi le richieste principali avanzate dai sindaci di Ischia al presidente De Luca, al Prefetto di Napoli, al Ministro della Salute. “L’unica struttura ospedaliera sull’isola presenta innumerevoli criticità legate tra l’altro al numero limitato di posti letto, appena 56, a fronte di una popolazione residente di circa 65.000 abitanti” aggiungono i primi cittadini isolani che richiedono anche la consulenza per il Rizzoli del professor Faella, da poco tornato in servizio al Loreto Mare. Richiesta analoga è stata inoltrata dall’europarlamentare ischitano Giosi Ferrandino che ha chiesto anche uno stanziamento di 5 milioni di euro per sopperire alle carenze di personale ed attrezzature. Nella giornata di ieri registrati altri 8 casi di tamponi positivi sull’isola: uno nel comune di Serrara Fontana e 7 in quello di Barano, tutti in quarantena ed in buone condizioni di salute; i 7 pazienti di Barano sono familiari di un uomo risultato positivo qualche giorno fa ed attualmente ricoverato nel nosocomio isolano.