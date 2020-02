Coronavirus, i sindaci di Ischia: Servono termoscanner e un presidio sanitario attrezzato

I sindaci ischitani, dopo l’incontro di ieri pomeriggio con il Prefetto di Napoli, hanno inviato una richiesta congiunta al presidente della Regione, De Luca e per conoscenza al premier Conte, per l’istituzione di misure eccezionali per l’epidemia di coronavirus per l’isola. In particolare sono stati richieste misure di controllo speciali agli imbarchi, con l’utilizzo di termoscanner, ed un presidio sanitario, diverso dall’ospedale Rizzoli, attrezzato per gestire il ricovero di eventuali contagiati dal covid-19. I sindaci ischitani per il momento rinunciano quindi ad emettere una nuova ordinanza per vietare lo sbarco di turisti provenienti dalle regioni in cui sono stati registrati il maggior numero di casi di contagio da coronavirus. E questo anche in attesa delle decisioni del governo in materia di centralizzazione dei provvedimenti più importanti su scala nazionale relativi a viaggi ed eventi pubblici. Per domenica prossima è previsto l’arrivo sull’isola di numerosi turisti provenienti da regioni del nord Italia