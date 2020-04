Coronavirus, i tabaccai: A Napoli fatturato giù del 50% ma restiamo soli a garantire servizi essenziali

“In questo periodo di gravissima difficoltà per il nostro Paese anche i tabaccai sono stati chiamati ad offrire il proprio contributo alla collettività rivendendo generi di monopolio ma continuando soprattutto ad erogare ai cittadini servizi di pubblica utilità”. Ad affermarlo è Francesco Marigliano, presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, ricordando che la categoria offre un servizio lo fanno “con il consueto senso del dovere, pur nella consapevolezza di mettere a repentaglio la propria salute e quella delle proprie famiglie”. Marigliano sottolinea tuttavia che per le 1.700 tabaccherie costrette a restare aperte nella provincia di Napoli, “è un periodo assai impegnativo. L’attività ha infatti subito un crollo del fatturato del 50% dovuto alle legittime restrizioni alle attività dei giochi” e “gli esigui margini certamente non bastano a sostenere i costi aziendali”.

Inoltre “la maggior parte degli adempimenti finanziari dei tabaccai è direttamente o indirettamente riferibile all’Erario e corredata di tempistiche estremamente brevi e stringenti”.

“Le Poste hanno ridotto gli orari in tante città, le banche ricevono per appuntamento e i cittadini sono in difficoltà. I tabaccai – continua Marigliano – sono rimasti in alcune zone gli unici ad assicurare alcuni servizi essenziali. Le bollette non sono state sospese e la gente le deve pagare, le persone utilizzano molto di più i cellulari e le ricariche vanno fatte. Il videogioco per i figli che stanno a casa si compra con un codice di acquisto, e poi marche da bollo, biglietti treni e autobus, ricariche Postepay e bonifici”. Infine Marigliano ricorda che “nelle scorse settimane i tabaccai napoletani hanno denunciato diversi furti e altri episodi criminali e la Federazione italiana tabaccai con una nota ufficiale ha scritto al Prefetto Valentini che tempestivamente si è attivato per sensibilizzare le forze dell’ordine”.