Coronavirus, i tassisti napoletani: Contro la crisi alt alle tasse

Blocco dei mutui per chi ha acquistato casa, auto o licenza ed aiuti finanziari per superare la profonda crisi del settore provocata dal Coronavirus. È’ questo l’sos lanciato dal sindacato Orsa al Governo in una lettera indirizzata anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ”Nelle nostre città campione – spiega all’Ansa Rosario Gallucci, segretario nazionale del settore Taxi del sindacato Orsa – abbiamo registrato un calo del 75-80% dell’incasso e temiamo che nei prossimi giorni la situazione potrebbe addirittura peggiorare”. Il sindacato chiede che il Governo, così come fatto in altre aree e settori in crisi, intervenga per alleggerire il carico fiscale dei tassisti proponendo alcune soluzioni indicate nella lettera. “L’ erogazione di 1300 euro mensili entro la prima decade di marzo e per i prossimi sei mesi direttamente a tutti gli iscritti al ruolo conducenti sezione Taxi, la cessazione per la durata di sei mesi dei versamenti di imposte e tributi senza richiederne in futuro il conguaglio e contributi INPS figurativi e la sospensione per la durata di sei mesi del pagamento dei mutui per liquidità finalizzati all’ acquisto di licenze taxi, mutui per la prima casa e finanziamenti per l’acquisto dei mezzi per svolgere il servizio”.