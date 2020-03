Coronavirus, i tassisti napoletani: Costretti a lavorare in condizioni impossibili e dimenticati da tutti

“C’è molta perplessità e preoccupazione, sia per il momento sanitario che per quello economico. Non siamo stati menzionati in nessun tipo di decreto, ma abbiamo l’obbligo di prestazione. C’è preoccupazione quando effettuiamo il servizio. C’è stata un’ulteriore decurtazione pari ad un quarto della categoria attualmente sul territorio, ma la nostra preoccupazione non è solo economica, ma principalmente sanitaria. Sembra un film. Mantenere la distanza di un metro è davvero difficile, far entrare due persone contemporaneamente risulta difficile, devono sedersi rigorosamente sui sedili posteriori. I termini di sicurezza, a meno che non si abbia un monovolume da nove posti, non possono essere garantiti. La cosa che più mi spaventa è che quest’obbligo di prestazione sembra fatto di proposito: dire ad una categoria di non lavorare, fa rientrare la stessa categoria in una situazione di aiuti ed ammortizzatori sociali. È tutta una forzatura. In Italia ci sono 65.000 tassisti e questo significherebbe 65.000 famiglie da aiutare. Rischiamo tantissimo”.