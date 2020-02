Coronavirus, i vescovi lombardi: “Il 1 marzo seguite la messa da casa”

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – “Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del signore”. Così i vescovi lombardi chiamano all’appello i fedeli in vista del primo marzo, domenica e prima di Quaresima, invitando a seguire la messa in diretta dalle proprie case, a seguito dell’ordinanza regionale sull’emergenza .

Questo il testo integrale del messaggio inviato e firmato dai vescovi della Lombardia.

“Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore”. Questo grido dei 49 cristiani che sono stati martirizzati ad Abitinia nel 304 ritorna in questa nostra domenica in cui noi Vescovi, sacerdoti e fedeli delle chiese lombarde non possiamo celebrare comunitariamente l’eucarestia domenicale. Vivere il giorno del Signore in assenza della celebrazione eucaristica è un vuoto e una privazione che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, non è la persecuzione che proibisce l’eucarestia, ma la sollecitudine per la salute di tutti gli abitanti della Regione quella che invita tutti noi ad astenerci dalle assemblee eucaristiche.

Il digiuno eucaristico in questa prima domenica di Quaresima è invito a rivolgerci con fiducia al Signore e dirgli: “Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto” (Salmo 119). E’ apertura confidente al suo amore che, sempre, vigila su chi cerca la sua volontà e vive il tempo della prova dicendo: “Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?” e con fede proclama: “Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra” (Salmo 120). Ecco, quindi, che alla preghiera personale che ogni singolo fedele in questa prima domenica di Quaresima rivolge al Signore – magari anche recandosi nelle nostre chiese fra il sabato pomeriggio e la domenica – si aggiunge l’invito a seguire la messa celebrata dal Vescovo diocesano e trasmessa dalla televisione o dalla radio o dal sito web della Diocesi.

E’ un modo vero e intenso nel quale tutti i credenti che abitano questa terra di Lombardia supplicano: “Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene” (Salmo 121).

Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano, Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo, Marco Busca – Vescovo di Mantova, Oscar Cantoni – Vescovo di Como, Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano, Daniele Gianotti – Vescovo di Crema, Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi, Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona, Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia, Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia.

Di seguito l’elenco delle dirette tv diffuso dai vescovi:

MILANO

Domenica 1 marzo ore 11 – S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, S.E. Mons. Mario Delpini, nella Cripta del Duomo di Milano – trasmissione in diretta su TgrLombardia – Rai 3

Info su: www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-messa-dellarcivescovo-in-diretta-su-rai3-309077.html

BERGAMO

Domenica 1 marzo ore 10.30 – S. Messa presieduta dal vescovo, S.E. Mons. Francesco Beschi, nella Cattedrale – trasmissione su Bergamo TV (Canale 17 del Digitale Terrestre).

BRESCIA

Domenica 1 marzo ore 10 – S. Messa dalla Cattedrale, celebra il Vescovo, S.E. Mons. Pierantonio Tremolada – trasmissione su Teletutto (Canale 12 del Digitale Terrestre), Super TV (Canale 92 del Digitale Terrestre) e in diretta radiofonica su Radio Voce (Canale 720 del Digitale Terrestre e streaming).

Info su: www.bsnews.it/2020/02/25/coronavirus-messe-eventi-diocesani-sospesi-messaggio-del-vescovo

COMO

Domenica 1 marzo ore 10 – S. Messa dalla Cattedrale, celebra il vescovo, S.E. Mons. Oscar Cantoni – trasmissione su EspansioneTv (Canale 19 del Digitale Terrestre) e sui canali social diocesani

Info su: www.diocesidicomo.it/in-preghiera-con-il-vescovo-oscar-le-s-messe-delle-ceneri-e-della-i-domenica-di-quaresima-si-potranno-seguire-via-web-e-tv

CREMONA

Domenica 1 marzo ore 11 – S. Messa in diretta dalla Cattedrale – trasmissione su Cremona 1 (Canale 80 del Digitale Terrestre), diretta streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it e sui canali social della Diocesi (Facebook e YouTube).

CREMA

Domenica 1 marzo ore 8.30 – S. Messa dall’Ospedale Maggiore di Crema celebra il vescovo, S.E. Mons. Daniele Gianotti – trasmissione su Radio Antenna 5 (FM 87.800) e in streaming audio e video su www.radioantenna5.it.

MANTOVA

Sabato 29 febbraio ore 18 – S. Messa dal Duomo celebra il vescovo, S.E. Mons. Marco Busca – diretta streaming su YouTube sul canale “Diocesi di Mantova” .

Info su: www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/s-messa-nella-i-domenica-di-quaresima

LODI

Domenica 1 marzo ore 15 – S. Messa, celebra il Vescovo, S.E. Mons. Maurizio Malvestiti – trasmissione in streaming sul sito della diocesi www.diocesi.lodi.it.

PAVIA

Domenica 1 marzo ore 17.00 – S. Messa dalla cripta della Cattedrale, celebra il Vescovo S. E. Mons. Corrado Sanguineti con il capitolo – trasmissione su telePavia.

VIGEVANO

Domenica 1 marzo ore 18.00 – S. Messa nella cappella del Seminario celebrata privatamente dal Vescovo S. E. Mons. Maurizio Gervasoni – trasmissione in diretta su pagina Facebook del settimanale diocesano “l’Araldo Lomellino”.