Milano, 28 apr. (Adnkronos) – La macchina dei controlli per far rispettare le nuove regole sul covid19 a Milano non allenta. Ieri, secondo i dati della prefettura, sono state controllati in 16.669 tra persone ed esercizi commerciali. Sono state 318 le persone multate e 19 i titolari di esercizi commerciali denunciati.