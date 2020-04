Coronavirus, ieri in Campania 5 decessi: il totale sale a 186

Sono 5 i decessi registrati nella giornata di ieri in Campania per il coronavirus. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania sale così a 186. Il dato, fornito dall’Unità di crisi della Regione Campania, è aggiornato alle 23.59 di ieri, venerdì 3 aprile. Sono 146 i guariti (+2), di cui 68 (+2) totalmente guariti e 78 (stesso dato di ieri) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 2.828 casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza attraverso l’esame di 21.534 tamponi: in città metropolitana di Napoli 1.498, di cui 657 a Napoli città e 841 nei restanti comuni della provincia; in provincia di Salerno 426; in provincia di Avellino 351; in provincia di Caserta 279; in provincia di Benevento 86. Sono 188 i casi in fase di verifica da parte delle Asl.