Coronavirus, il capo della Protezione civile: Farmaco usato a Napoli, in corso il test dell’Aifa

E’ in corso un approfondimento dell’Aifa sull’anti-artrite usato off label a Napoli dal team di Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale per trattare pazienti con polmonite da Covid-10. “Ne abbiamo parlato nel corso delle varie riunioni, e credo che ci siano in atto degli approfondimenti da parte dell’Agenzia italiana del farmaco”, ha annunciato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa, a Roma, per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Non vi voglio dare delle anticipazioni, ma so che si sta facendo uno studio sotto questo profilo e a breve, fra massimo una decina di giorni, si potrà avere un riscontro sull’uso di questi farmaci”. “Abbiamo letto tutti di questo farmaco usato dal Cotugno di Napoli – ha aggiunto – e che appare utile e proficuo per superare la fase di malattia. Vedremo. E mi auguro a breve di poter apprezzare i risultati di questi studi”, ha concluso Borrelli.